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Büyükkılıç üniversite tercihi yapacak öğrencileri Kayseri'ye davet etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olan tüm öğrencileri tebrik ederek, dört üniversitesi ve 75 bin öğrencisi bulunan Kayseri’nin üniversite öğrencileri için bulunmaz bir şehir olduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç, tercih yapacak öğrencileri Kayseri’ye davet etti.

Büyükkılıç üniversite tercihi yapacak öğrencileri Kayseri'ye davet etti

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, üniversiteye gidecek öğrenciler için YKS sonuçlarının açıklanmasından ardından tercih zamanının geldiğini belirtti. Tercih maratonunda Kayseri’de tercih yapacak öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, şehir dışında bulunan öğrencileri de Kayseri’ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Bugün malumunuz üniversite tercihleri başladı. Dört üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi olan güzel bir şehirde yaşıyoruz. Allah’a şükürlere olsun zaten makarr-ı ulema olarak nitelendirdiğimiz, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayserimiz, üniversite öğrencileri için bulunmaz bir şehir. Ailelerin rahatlıkla, güvenle çocuklarını göndereceği bir şehir."
 
“KAYSERİ’Yİ DÜŞÜNÜYORLARSA HİÇ TEREDDÜT ETMESİNLER”
Yerel yönetimler olarak Kayseri’de eğitim alanında ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarını ve bundan sonra da yapacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Belediyeler olarak üzerimize bu konuda ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Gerek KYK, Gençlik Spor Bakanlığımızın diğer birimleriyle gerek üniversitelerimizle işbirliği halinde onların huzuru, çalışması, konforu için her türlü gayreti gösteren bir yaklaşım sergilediğimizi de buradan söylemek istiyorum. Sevgili yavrularımızın elbette gönüllerinde başka yerler olabilir ama Kayseri’yi düşünüyorlarsa hiç tereddüt etmesinler, tercih etsinler pişman olmayacaklardır. O açıdan Erciyes Üniversitesi olarak 45 yıllık geçmişi ve tabii ki bunu yanında diğer 3 üniversitemizle, 4 üniversite olarak onlara şehrimiz de hizmet vermeye hazır olduğumuzu da özellikle belirtiyorum” dedi.
 

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