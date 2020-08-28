Büyükkılıç’tan üniversitelere tam destek

Erciyes Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Dr. Mustafa Çalış, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve çok sayıda davetli katıldı.



Dış Paydaşlar Toplantısı’nda konuşan Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi’nin şehre ayrı bir değer kattığını ifade etti.

Kayseri’nin geçmişten beri Makarr-ı Ulema diye bilindiğini ve geçmişte 16 medresede eğitim ve araştırma çalışmalarının yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Kayserimizi çok önemsiyoruz. Kayseri elbette hayırseverleriyle hepimiz tarafından takdir toplayan bir şehir. Bununla birlikte 42 yıllık Erciyes Üniversitemiz gibi değerimizde şehre artı bir katkı sağlıyor. Diğer üniversitelerimizde şehrimizin gururu olan oluşumlardır. Dayanışma içerisinde yapılan çalışmalarla daha da iyi noktalara geleceğiz. Burada yaklaşık 75 bin öğrenci kapasitesi olan Kayserimizde okuyacak yavrularımız gerek fiziki koşullar, gerekse sosyal kültürel bağlamda arzu edilen vasıfta imkânlar sağlaması hepimizin arzusudur. Kayseri ile ilgili dışarıdan gelenler açısından sıradan bir Anadolu şehri diye düşünüyorlar. Ancak Kayserimizi görünce tanıyınca, Kayserimizin büyükşehirlerin imkânlarını taşıyan ama büyükşehirlerin sıkıntılarını en az yaşatan şehir olduğunun farkına varıyorlar. Bu şehirde yaşamayı arzu eder konuma geliyorlar. Şehrimize sahiplenme duygusuyla dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”



“YEREL YÖNETİMLER OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENLERİ YAPIYORUZ”

Sivil toplum teşkilatları ve üniversitelerle dayanışma içerisinde hareket ettiklerini ve bunun en güzel örneğini sergilediklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Hangi talep olursa olsun, hiçbirini göz ardı etmeden sahipleniyoruz. Üzerimize vazife olsa da olmasa da ‘bu konuda nasıl katkı sağlarız’ diye çırpınan bir yaklaşım sergiliyoruz. Kayserimizin kültürel açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan pazarlama anlayışı içerisinde hem de bu koşulları oluşturma anlayışı içerisinde yaptığımız çalışmaları siz de takip ediyorsunuz. Kayserimi şu anda hak ettiği yerde değil. İnşallah bunu el birliğiyle daha iyi konum ve durumda kamuoyuyla paylaşıp, kendimizi ifade edeceğiz. Başkalarını eleştirmek, başkaları ile ilgili gereksiz yere nefesimizi tüketmek yerine kendimize ait, şehrimize ait olan güzellik pazarlama ya da paylaşma anlayışı içerisinde hareket edersek, burada çok daha fazla kazanım elde ederiz. Erciyes Üniversitemiz ya da diğer üniversitelerimiz tek başına anlam ifade etmez. Yerel Yönetimlerde tek başına bir anlam ifade etmez. İşte hepimiz birlikte olursak, dayanışma içerisinde olursak, üniversite saha iş birliğini, üniversite yerel yönetim iş birliğini, üniversite ticaret kuruluşlar iş birliği gibi, bu tür yaklaşımları aktif olarak hayata geçirirsek, hem hayat açısından hem uygulama açısından hem de şehrimizin daha iyi noktalara taşımamız açısından kazanımlar elde ederiz.” ifadelerini kullandı.

