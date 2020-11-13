BÜYÜKŞEHİR, 100 TASARIM BECERİ ATÖLYESİ YAPACAK

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciyes Anadolu Holding iş birliğinde hazırlanan 79 adet Tasarım Beceri Atölyesi’nin açılış programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever belediyecilik anlayışı ile belediye olarak kentteki okullara 100 tasarım beceri atölyesi yapacaklarını söyledi.

Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciyes Anadolu Holding iş birliğinde hazırlanan 79 adet Tasarım Beceri Atölyesi’nin açılış programına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk video konferans yöntemiyle katıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler ve Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin katıldı.

Hayırsever belediyecilik anlayışı ile başarılı çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Kayseri malumunuz makarr-ı evliya, makarr-ı ulema olarak bilinen alimler, veliler şehri, huzur şehri, güvenli bir limandır. Hayırseverliği ile de meşhur olan Kayserimiz dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek, sayın valimiz ve tüm teşkilatlarımızla bu şehri daha iyi noktalara taşımak için gayretler göstermektedir. Erciyes Üniversitesi gibi bir değerimizi buradan kutlayarak, her zaman gururumuz olduğunu paylaşıyorum” dedi.

“GENÇLERİMİZİ ÖNEMSİYOR VE HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Kayseri’de alt yapı oluşturma anlayışı içerisinde bu tür çalışmalara hem destek verdiklerini, hem de gençlere sahip çıktıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“KAYMEK üzerinden meslek edindirme kurslarımızı şu anda uzaktan eğitim anlayışı ile sürdürüyoruz. Gençlerimizi önemsiyor ve hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Daha dün attığımız iki ayrı temel ile de yine Kayserimize ve gençlerimiz ile engelli yavrularımıza yönelik kazanımlar sağlamak amacıyla fiziken ve bilimsel olarak daha verimli hale gelmeleri için çalışmalar yaptığımızı paylaşmak istiyorum. Erciyes Anadolu Holding’e de buradan teşekkür ediyorum. Sayın bakanım sizler Kayseri’ye teşrif ettiğinizde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere 100 tane söz vermiştik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar ile okulların listesini verdikçe bizler de bu verdiğimiz sözü yerine getireceğimizi vurguluyoruz.”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise bu projenin ülkemizin yetişmiş insan ihtiyacını karşılayacağını, atölyelerin çocuklarda olan beceriyi ortaya çıkaracağını ve geliştireceğini inandığını söyledi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da “Gelecekte güçlü toplum, güçlü Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için çocuklarımızın gerek zihni, gerek teknik donanımızı artırmak durumundayız. Bu bilinç ve vizyonla oluşturulan tasarım beceri atölyeleri projesinde değerli paydaşlarımızla katkı sağlamaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

BAKAN SELÇUK: “KAYSERİ İLE MUTLU OLACAĞIZ VE GÜZELLEŞECEĞİZ”

Son olarak konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tasarım beceri atölyelerini önemsediğini belirterek, “Ben sadece aracıyım, çocukların hatırı için bazı çabalar sergileyen birisiyim. Bu anlamda tasarım beceri atölyelerini çok önemsediğimi tekrar ifade etmek isterim. Eğitim sistemleri ikiye ayrılır, bazıları bilmek üzerine, bazıları yapabilmek üzerine çalışır. Sadece bilmek üzerine, teori olursa çocuklar hafızalarını geliştirirler ama hayatlarını geliştiremezler. Soru çözerler ama sorun çözemezler, o yüzden yapabilmek çok önemlidir. Yapabilmenin de ortamını sağlamak tasarım beceri atölyeleri ile doğrudan ilgilidir. Sayın valimiz ve başkanımızın da ifade ettiği gibi 100’er tane tasarım beceri atölyeleri gelecek. Biz Kayseri ile mutlu olacağız ve güzelleşeceğiz. Okullarımız gerçekten daha yüksek bir anlama kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Bazı okullardan video konferans ile katılan minik öğrenciler de Bakan Selçuk’a teşekkürlerini ilettiler. Konuşmaların ardından 79 adet Tasarım Beceri Atölyesi’nin açılış kurdelesi kesildi. Program sonunda günün anısına okul bahçesine fidan dikimi yapıldı.