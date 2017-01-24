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Büyükşehir'den karne hediyesi

Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu getirdiği iki ayrı çocuk oyunuyla sömestr tatiline giren çocuklara karne hediyesi verdi. ‘Kül Kedisi’ ve ‘Hayaller Ülkesi’ adlı oyunlara çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir'den karne hediyesi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu çocuklar için iki ayrı oyun sahnelendi. 21 Ocak Cumartesi günü Ünlü Masal Kahramanı Kül Kedisi Şehir Tiyatrosu'nda sahneye taşındı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu'nca sahnelenen oyunu Melih Cevdet Avşaroğlu yönetti. İki ayrı seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar büyük ilgi gösterdi.
Büyükşehir Belediyesi 22 Ocak Pazar günü de bir başka oyunu çocuklarla buluşturdu. ‘Hayaller Ülkesi’ adlı oyun yine Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı oyuncuları tarafından sahneye taşındı. İki ayrı seans halinde Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.
İHA


 
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