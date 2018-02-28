Büyükşehir'den yatırımcılara fırsat

Bölge Hastanesi karşısına yapılacak iş yerleri ile 16 adet arsayı daha önce ihaleyle satışa sunan Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgedeki 8 adet arsayı daha satışa çıkarıyor. Arsa ihalesi 14 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacak.
Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satışa sunulacak arsaların muhammen bedelleri 1 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını 14 Mart Çarşamba günü saat 13.30’a kadar yapabilecek.
Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satışa sunulacak arsaların muhammen bedelleri 1 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını 14 Mart Çarşamba günü saat 13.30’a kadar yapabilecek.