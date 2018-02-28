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Büyükşehir'den yatırımcılara fırsat

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin yeni gelişme bölgelerinden olan Bölge Hastanesi karşısındaki arsaların ihalelerine devam ediyor. 14 Mart Çarşamba günü yapılacak olan ihale ile 8 adet konut alanı arsası satışa sunulacak.

Büyükşehir'den yatırımcılara fırsat
Bölge Hastanesi karşısına yapılacak iş yerleri ile 16 adet arsayı daha önce ihaleyle satışa sunan Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgedeki 8 adet arsayı daha satışa çıkarıyor. Arsa ihalesi 14 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacak.
Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satışa sunulacak arsaların muhammen bedelleri 1 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını 14 Mart Çarşamba günü saat 13.30’a kadar yapabilecek.
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