Büyükşehir'den yatırımcılara fırsat

Bölge Hastanesi karşısına yapılacak iş yerleri ile 16 adet arsayı daha önce ihaleyle satışa sunan Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgedeki 8 adet arsayı daha satışa çıkarıyor. Arsa ihalesi 14 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacak.

Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satışa sunulacak arsaların muhammen bedelleri 1 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını 14 Mart Çarşamba günü saat 13.30’a kadar yapabilecek.