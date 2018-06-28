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Büyükşehir'in kütüphanelerini 6 ayda 1 milyon kişi ziyaret etti

Büyükşehir'in kütüphanelerini 6 ayda 1 milyon kişi ziyaret etti

Büyükşehir'in kütüphanelerini 6 ayda 1 milyon kişi ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in çok önem verdiği kütüphane yatırımlarının ne denli ihtiyaç olduğunu 2018 yılının ilk 6 aylık rakamları bir kez daha gösterdi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki üç kütüphaneden yararlananların sayısı 6 ayda 1 milyona yaklaştı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Kütüphaneler Şehri”, “Okuyan ve Okutan Şehir” sloganlarıyla kütüphane yatırımlarına büyük önem vermiş ve ilk etapta 800 kişilik merkez kütüphanesini şehre kazandırmıştı. Büyükşehir Belediyesi, daha sonra Belsin Sezai Karakoç Kütüphanesi ile Gevher Nesibe Kütüphanesi’ni modernleştirerek kapasitesini artırdı. Bu üç kütüphane şehirde büyük bir ihtiyacı karşıladı. Özellikle öğrencilerin yoğun bir şekilde kullandığı kütüphanelerden yararlanma sayısında bu yıl rekor kırıldı. 
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki üç kütüphane sabah açıldığı ilk dakikalardan itibaren öğrencilerin akınına uğruyor. Lise ve üniversite sınavlarına katılan öğrenciler başta olmak üzere yoğun bir ziyaretçi ağırlayan kütüphaneler 2018 yılında daha 6 ay dolmadan 1 milyon ziyaretçiye yaklaştı. Üç kütüphaneden yararlananların sayısı 948 bin 665’e ulaştı. Kütüphanelerin üye sayısı ise 68 bin 497’ye yükseldi. 

İHA

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