Büyükşehir tercih maratonunda öğrencileri yalnız bırakmıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ( YKS) kapsamında tercih yapacak tüm öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti sunacak. Buna göre Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Rehberlik Birimi ve Genç KAYMEK eğitmenleri 7-14 Ağustos tarihleri arasındaki tercih döneminde öğrencilerin yanında yer alacak.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:25