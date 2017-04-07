Büyükşehirden ilçelere prestij yatırımlar

Pınarbaşı Kadın ve Gençlik Merkezi’nin temeli bugün (7 Nisan Cuma), İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi’nin temeli ise yarın (8 Nisan Cumartesi) atılacak. 8 Nisan Cumartesi günü ayrıca Sarıoğlan ve Palas Kadın ve Gençlik Merkezlerinin tanıtımı yapılacak.



Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Hacılar, Sarız, Akkışla, Felahiye, Özvatan, Bünyan, Tomarza ve Sarıoğlan ilçeleriyle Palas beldesinde yapılan kadın ve gençlik merkezleri hizmete açıldı. Sarıoğlan ilçesiyle Palas Mahallesi’ne yapılan kadın ve gençlik merkezleri 8 Nisan Cumartesi günü yapılacak törenlerle kamuoyuna tanıtılacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, açılışı yapılan kadın ve gençlik merkezlerinin büyük ilgi görmesiyle ilçelerdeki sosyal hayatın canlandığını belirtti. Kadınlar ve gençlerin yoğun bir şekilde bu merkezlerden yararlanmaya başladığını ifade eden Başkan Çelik, başta yüzme havuzları, fitness salonları ve bu merkezlerde açılan KAYMEK kursları olmak üzere kadın ve gençlik merkezlerindeki tüm birimlerin büyük taleple karşılaştığını söyledi.



Kadın ve Gençlik Merkezlerinin ilçeler için çok önemli bir yatırım olduğunu belirten ve bu merkezlerin ilçelerin sadece bugününü değil geleceğini de değiştireceğini vurgulayan Başkan Çelik, “Kadın ve gençlik merkezlerimiz ilçelerin en prestijli binaları oluyor. Hem güzel hem de çok fonksiyonel merkezler yaptık. Kadın ve gençlik merkezleri ilçelerimizde yaşayanların daha donanımlı bireyler olmasına katkıda bulunacak” dedi.



Kadın ve gençlik merkezlerini yapmaya Pınarbaşı ve İncesu ilçeleriyle devam edeceklerini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, her iki ilçe için çok güzel projeler hazırlandığını ve en kısa sürede kadın ve gençlik merkezlerini yaparak halkımızın hizmetine sunacaklarını söyledi.



Pınarbaşı Kadın ve Gençlik Merkezi’nin temeli bugün (7 Nisan Cuma) saat 13.30’da, İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi’nin temeli ise yarın (8 Nisan Cumartesi) saat 15.00’te atılacak. Sarıolğan Kadın ve Gençlik Merkezi ile Palas Kadın ve Gençlik Merkezi de yarın (8 Nisan Cumartesi) yapılacak törenlerle tanıtılacak.



(Kurum haberi)



