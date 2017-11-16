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Cabbar’dan okul ziyareti

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Bahçebaşı Mahallesindeki Erciyes Ortaokulunu ziyaret etti.

Cabbar’dan okul ziyareti
Okul öğretmenleri ve mahalle muhtarı ile birlikte sınıfları gezip öğrencilerle sohbet eden Başkan Cabbar, çocuklara hediyeler de dağıttı. Kendisini tanıtarak söze başlayan Başkan Cabbar, “Sizleri zaman zaman böyle ziyaret edeceğim, eğer öğretmenlerinizi üzmeyip derslerinizde başarılı olursanız hediyelerimiz devam edecek” diyerek öğrencilere moral verdi. Develideki eğitime destek projelerinin devam edeceğini belirten Başkan Cabbar’a okul yönetimi ve mahalle muhtarı da okul çevresinde yapmış olduğu çevre düzenleme çalışmaları ve yakın ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti.
 
İHA
 
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