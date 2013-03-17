Çerkez İşadamı Köyünü Unutmadı

İş kadını Berjin Duman'ın babası merhum Kemal Duman adına Karakuyu İlköğretim Okulu'na yaptırdığı laboratuar, İlçe milli eğitim müdürü Murat Arslan, İşadamı Ümit Duman, İşadamı Adil Kanatlı, İstanbul, Ankara, Kayseri Çerkez-Kafkas dernekleri üyeleri ve köylülerin katılımı ile açıldı.

Laboratuvarın açılışında konuşan işadamı Ümit Duman, ''Buralar bizim memleketimiz. Biz buraları unutmadık. Geçmişte herhalde biraz buraları ihmal ettik. Fakat bu modern laboratuvarla herhalde kendimizi biraz olsun affettirmişizdir. Bundan sonra da okullarımıza yardımlarımız devam edecek'' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Arslan da, ''Bu okullara sahip çıkan iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim böyle bir laboratuvara ihtiyacımız vardı. Bu bölgenin öğrencileri çok zeki. Büyük şehirlerde bu yöreden çok ileri düzeye gelmiş, okumuş insanlar var. Bu laboratuvar ile okulumuzun başarısının daha da artacağına inanıyorum. İlginize teşekkür ediyorum'' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Arslan, hayırsever iş kadınının yeğeni Ümit Duman’a Amerika'da bulunan Berjin Duman'a iletilmek üzere bir teşekkür plaketi verdi.

Programın ardından öğrenciler tarafından Kafkas gösterileri yapıldı.