Çeyiz sandıklarına modern dokunuş

Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde düzenlenen nakış kursunda eğitim gören 18 kursiyer kadın, yıllardır sandıklarında sakladıkları çeyizlerini işleyerek modern tasarımlar elde ediyorlar. Kadınlar tekrardan gün yüzüne çıkardıkları el emeği göz nuru ürünlerini kursta öğrendikleriyle pike, yatak örtüsü, hurç, seccade ve bohça gibi çeyiz ürünlerine dönüştürüyorlar.

Modası geçmiş çoğunlukla çiçek ve kuşlardan oluşan motifler, kadınlar tarafından tekrar işleniyor. İşlenen ve modern hale gelen ürünlerin pazarlamasını yapan kadınlar hem aile bütçelerine destek oluyor hem de hoş vakit geçiriyor.

Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayşe Yaşar, "El Sanatları ve nakış bölümünde bayanlar sandıklarındaki çeyizlerini, el emeklerini telef olmaması için alıp kursumuza geliyorlar. Öğretmenlerimizin takibi doğrultusunda çeyizlerini daha farklı kombinelerle tekrar gündelik hayatta kullanmak için yeni ürünlere dönüştürüyorlar. Kursiyerlerimiz kurslarımızda hem aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar hem de zamanlarını dolu dolu geçiriyorlar" dedi.

Çeyizinden kalma ürünleri tekrardan işlediğini söyleyen kursiyer Bediha Tuncer, "Elimdeki işlemeler çeyizimden kalma ürünler. Bunları kızlarımın çeyizlerine vereyim dediklerinde kızlarım kabul etmemişlerdi. Kursta bunları yastık olarak, nevresim olarak işlediğimde ikisi de ürünleri beğendi ve istemeye başladı. Hem çocuklarıma hediye oldu hem de bu eskiyen işlemeleri değerlendirmek adına çok güzel oldu. Eski işlemeler nevresim ve yastık olarak daha modern bir şekilde bana geri döndü" diye konuştu.

59 yaşındaki kursiyer Turna Selvi ise, "Annemizden, babaannemizden kalan el işlerimizi kursa gelerek değerlendiriyoruz. Sandıklarımızda kullanmadığımız işlemeleri seccade, yastık kılıfı gibi ürünlere dönüştürüyoruz" şeklinde konuştu.

İHA

