Çiftlik'te Etüt Eğitim Merkezi Açıldı

Merkezde Çiftlik Beldesi Nevzat Altuntaş İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 5-6-7-8 sınıf öğrencilerine yönelik olarak cuma, cumartesi ve pazar günleri sosyal, fen bilgisi, Türkçe, matematik, İngilizce kursları veriliyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Çiftlik Belediye Başkanı Ali Taştan, "Beldemizde ve köylerimizde eğitim gören 150 öğrencimize ücretsiz eğitim verilmektedir. Belediye hizmet binamız içerisindeki belirli bir bölümü sınıflara dönüştürerek eğitime başlamış bulunmaktayız. Okullarımızdaki eğitimini sürdüren çocuklarımıza katkı sağlamak için böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Çocukların eğitimi bizim için belediyecilikte içme suyundan sonra en önemli unsurdur." dedi.



Memleketin gelecekteki en önemli teminatı olan çocuklara yeterli ilgiyi göstermek gerektiğini belirten Taştan, "Etüt merkezimizde ayrıca öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak için ödüllü bilgi kültür yarışmaları düzenliyoruz. Ayrıca yaz okullarında da öğrencilerimizin becerilerini artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

