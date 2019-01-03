"Cinnah Genç Yazarlar" Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

Pakistan Büyükelçiliği Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yapılan yarışmanın bu yılki teması "Tarihin ve turizmin buluştuğu kardeş ülke Pakistan" olarak belirlenmişti. Pakistan'ın kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın adına verilen bu ödüllerden Kayseri'de Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Erdem, Mehmet Akif Ersoy MTAL öğrencileri Bayram Uzunoğlu ve Yusuf Aksoy dereceye girdi. Dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin elinden sertifika ve ödüllerini aldı.

