ÇOcuk Evlerinde Karne Sevinci

75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcıları Bekir Çelik, Naim Dural, 75.Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Kadriye Yurtsuz ve Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Şencan ve çocukların katılımıyla, karne töreni düzenlendi.

İl Müdür Yardımcısı Naim Dural, törende yaptığı konuşmasında, “Çocuklarımızın bir dönem boyu gösterdikleri emeğin, çabanın neticesini bu gün alıyorlar. Bu başarılarından dolayı çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

İl Müdür Yardımcısı Bekir Çelik ise, “İşin meyve kısmında burada görüşüyoruz, asıl işin mutfağında olan grup sorumlusu ve bakıcı annelere, sosyal servis çalışanlarına ve Çocukevleri sorumlusu Oktay Beye de ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Şencer ise, tüm katılımcılara ve çocuklara teşekkür ettikten sonra dernek olarak, sosyal hizmetlerle uzun süredir birlikte çalıştığını belirtti.

Çocuklardan 2 tanesinin takdir belgesi, 7 tanesinin teşekkür belgesi, 3 tanesinin de onur belgesi aldığı belirtildi. Başarılı çocuklara katılımcılar tarafından hediyeleri verildi.