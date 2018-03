Çocuk, zayıf karneyle sinyal veriyor

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, yaklaşan sömestr tatili ile beraber öğrencilerin eğitime iki haftalık ara vereceklerini ve karnelerini alacaklarını hatırlattı.



Karne, duygusal ve sosyal gelişimin göstergesi



Karnenin çocuğun gelişim değerlendirmesi olduğunu belirten Sayım, "Genetik özellikler ve psikososyal etmenlerinin göstergesidir. Yarıyıl boyunca çocuğun öğrenme, duygusal ve sosyal gelişim ve uyumunun somut göstergesidir. Her çocuğun doğuştan getirdiği zeka, dikkat ve öğrenme kapasitesi gibi bir donanımı var" dedi.



Zayıf karnenin üç nedeni var!



Zayıf karne için üç nedenin bulunduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, bunları "Çocuğun kendisi kaynaklı nedenler, aile kaynaklı nedenler ve okul-çevre kaynaklı nedenler" olarak sıraladı.



Psikiyatrik rahatsızlıklar başarıyı etkiliyor



Akademik başarıyı etkileyen nedenlerden ilkinin çocuktan kaynaklı birtakım psikiyatrik rahatsızlıklar ve öğrenme kapasitesi olduğunu ifade eden Sayım, "Zeka engeli, zekanın sınırda veya yüksek olması, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), özel öğrenme güçlüğü, davranım bozukluğu, sosyal fobi, fiziksel engel gibi faktörler çocuğun akademik başarısını etkileyebilir" dedi.



Ailedeki sorunlar da başarıyı etkiliyor



Notların zayıf olmasında etkili olabilecek diğer faktörün aile kaynaklı nedenler olduğunu belirten Aynur Sayım, "Aile içi iletişim sorunları, boşanma, kayıp, travma, ailede süreğen hastalıklar, kardeş doğumu, kardeşle ilgili sorunlar, ev-şehir-okul değişimi ve iflas gibi durumlar çocuğun başarısını etkileyebilir" dedi.



Okul-aile işbirliğinin yeterince sağlanamaması etkili olabilir



Okul-çevre kaynaklı nedenlerin de zayıf karnenin nedenleri arasında olduğunu kaydeden Aynur Sayım, okul değişimi, çocuğun bireysel farklılığına yönelik rehberlik yapılamaması, okul-aile işbirliğinin yeterince sağlanamaması, öğretmen kaynaklı nedenler, travma yaşantısı gibi etkenlerin de okul başarısını etkilediğine dikkat çekti.



Karne yalnız çocuğun değil!



Bu nedenler dikkate alındığında başarısızlığın sadece çocuğa mal edilemeyeceğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, "Karne sadece çocuğun değil, karne hem çocuğun, hem ailenin, hem okulun değerlendirmesidir. Bu nedenle sorumluluk da sadece çocuğun değil, çocuk-aile ve okulun performansıdır" uyarısında bulundu.



Çocuk sinyal veriyor



Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, "Sorunların oluşması zaman alır, zayıf karneye kadar bu sinyalleri çocuk ve notları vermiştir. Bu aşamaya gelmeden yardım alınması tercihimizdir. Fakat her zaman her şekilde bir çözüm vardır. Bir çocuk-ergen psikiyatristi ve çocuk-ergen alanında çalışan psikolog yardımı alınmalı ve bir program yapılmalıdır" diye konuştu.



Aileler hemen önlem almalı



Bu aşamada ailelere önemli görevler düştüğünü ifade eden Aynur Sayım, önerilerini şöyle sıraladı:



"Kırık notların sorumluluğu sadece çocuğun değildir.

Çocuğu kötü karneden dolayı cezalandırmak, yargılamak-kıyaslamak, sorunu çözmeyeceği gibi çözümü daha da zorlaştırır.

Bu durum, bir aile değerlendirmesini gerektirir.

Aile, okul ve öğretmenle işbirliği halinde olmalıdır.

Sorun varsa bir sene boyunca beklemek yanlış bir tutumdur, hemen önlem alınmalıdır.Bir çocuk-ergen psikiyatristinin değerlendirmesi gereklidir.

Çözüm gecikirse çocukta tabloya eşlik eden başka davranış sorunları ve psikiyatrik, psikolojik durumlar görülebilir. Depresyon, alt ıslatma, içe kapanım, agresivite, uyum sorunları, uyku-iştah sorunları ve okul reddi gibi.



Tatilde çocuğunuzu zorlamayın



Çocuğun zekası, dikkati değerlendirilmeli, kişilik analizi yapılmalı, aile tutumları incelenmelidir.

Çocuk, bir dönem boyunca başaramadığını iki haftalık tatilde başaramaz. Çocuğu zorlamamak, çözüme yönelik eyleme geçmek, en doğru yaklaşım olacaktır. Çocuktan tatilde sıkı çalışma programı uygulamasını beklememek ancak özel eğitimle desteklenmesi gereken bir durum varsa, bir eğitici rehberliğinde ek çalışma yapılması uygun olabilir."



Bu sorunların çözümü için okulda neler yapılmalı?



Çocuğun akademik başarısızlığında okula da sorumluluklar düştüğünü belirten Aynur Sayım, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuk-aile-okul işbirliğinin düzenli ve etkileşim halinde yapılması, ortak kararlar ve yaklaşım benimsenmeli.

Okul kaynaklı sorunlar var ise, idare ve rehber öğretmenle çalışılarak sorun çözülmeli.

Çocuk kaynaştırma öğrencisi ise (özel yaklaşım ve program gerektiren öğrenci) bireysel yapılan programla desteklenmeli ve takibi yapılmalıdır.

Öğretmenlere yönelik bilgilendirici seminer, eğitim programları zenginleştirilmelidir."



