Çocuklarımızı sadece notlarıyla değerlendirmeyelim

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan yazılı bir açıklama yaparak velilere öğrencilerin karne durumu ile ilgili bazı önerilerde bulundu.

Kalkan; Eğitim öğretim yılının ilk yarısı yaklaşık 18 milyon öğrencinin karnelerini almalarıyla sona eriyor. Kayseri’de yaklaşık 300 bini aşkın öğrenci karnelerini alıyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz yoğun geçen bir dönemin ardından sömestri tatiline girecekler. Öğrencilerin hayatları boyunca birçok kere karneler alacağı bir gerçek. Eğitim hayatları boyunca durumlarını gösteren karneler alacaklar. Önemli olan öğrencilerimizin istikrarlı bir başarı seviyesini yakalamalarıdır. Dönemsel olarak bazı derslerde kırklar olabilir. Ya da bazı dönemlerde çocuklarımız istenilen başarıya ulaşamayabilirler. Biz eğitimciler öğrencilerin akademik başarılarını üst seviyede olması için dönem boyunca çok çalıştık. Çocuklarımızın büyük çoğunluğu da ellerinden geleni yaptılar. Öğrencilerin başarıları çok yönlü değerlendirilmelidir, öğrencilerimizin ders başarıları kadar iyi bir insan olmaları, yardımseverlikleri, vatanına milletine ve değerlerine bağlılıkları da çok önemlidir. Gençleri yarış atı gibi sadece net ve not kulvarına sıkıştırmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

“O karneler sadece çocukların değil”

Başkan Yardımcısı Eğitimci Yazar Hacı Sarı ise “Çocukların hayata hazırlanmasında bilgi çok önemlidir. Bilgiye her ortamda ulaşılabilmektedir. Fakat eskilerin irfan dediği nitelik artık daha önemli hale gelmiştir. Çocuklarımızın aldıkları karneler esasında sadece çocukların karneleri değil velilerin ve eğitime taraf olan herkesin karneleridir. İyi insan, hedefi ve hayali olan insan ve elbette değerlerini kuşanmış bir insan tipi oluşturmadıkça dönemlik ders başarıları ya da başarısızlıkları başarı değerlendirmesinde yanıltıcı olabilir,” ifadelerini kulandı.

Kurum Haberi



