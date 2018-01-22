Çözüm Koleji öğrencilerinin kayak heyecanı



Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yapan öğrenciler ders streslerini üzerlerinden attılar. Rehber öğretmenleri denetiminde Erciyes Kayak Merkezi'nde kaymanın tadını çıkaran öğrenciler, geleneksel olarak düzenlenen 4'üncü Kayseri gezisi dolayısıyla Okul Müdürü Fatih Yılmaz ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.

Kurumlarında eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem verdiklerini söyleyen Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, "Çevremizdeki şehirleri öğrencilerimize tanıtmak öğrencilerimizi biraz olsun ders stresinden uzak tutmak için bu yıl Kayseri gezimizin 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde kızak kayıp eğlendiler. Bu tür sosyal etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

İHA

