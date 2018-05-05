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Ders zili ‘Afete hazır ol ’için çaldı

Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Afete Hazır Okul Eğitimleri çerçevesinde 15 okulda 3 bin 906 öğrenci ve 179 öğretmene afete hazırlık eğitimleri verildi. Okullarda ders zili ‘Afete hazır ol’ için çaldı.

Ders zili ‘Afete hazır ol ’için çaldı
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, Afete Hazır Türkiye projesi kapsamında Afete Hazır Okul Eğitimleri 2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Afete Hazır Okul Eğitiminde ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde ilk 72 saat Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.
 Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu, Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi, Pempe Başyazıcıoğlu Anaokulu, Şaban Fazlıoğlu Anaokulu, Şaban Fazlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hayriye Dabanoğlu İlkokulu, 15 Temmuz Şehitler Kız Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadokulu İmamhatip Lisesi, İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi, Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi, Erciyes İmamhatip Ortaokulu, Erciyes Anadolu İmamhatip Lisesi, Sediye Daloğlu Anadolu Lisesi, Halil İlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde toplam 3 bin 906 öğrenci ve  179 öğretmene eğitim verildi.
İHA
 
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