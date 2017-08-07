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Develi Milli Eğitime Murat Toprak atandı

Milli Eğitim Bakanlığının 28/08/2017 tarihli kararnamesi ile Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Toprak atandı.

Develi Milli Eğitime Murat Toprak atandı
Murat Toprak kimdir?
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümünden birinci olarak mezun oldu. 1997 yılında Develi Ayşepınar İlkoğretim Okulunda göreve başladı. Daha sonra Çayırözü İlköğretim Okulu, Ömer Mavi İlköğretim Okullarında öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Çaylıca Ş.J.Er Zeki Özbek İlköğretim okuluna yönetici olarak atandı. 25 Ekim 2013’te de Develi Ahmed İslamoğlu İmam Hatip Lisesinde okul müdürü olarak göreve başladı. 2015 yılında da Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünü tamamladı.
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