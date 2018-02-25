Develi’de Mehmetçik için program

Programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Genç Ortam Dernek Başkanı Yusuf Uluyol, Verenel Dernek Başkanı Mehmet Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Mehmetçiğin Afrin’de tarih yazdığını söyledi. Ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Başkan Cabbar, ilçeye Çanakkale Parkı yapılacağı müjdesini verdi.
Program Mehmetçik için okunan Fetih suresi ve yemek ikramlarının ardından sona erdi.
‘Tut Elimden’ tiyatro oyunu sahnelendi
Diğer yandan Develi Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ‘Tut Elimden’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Develi Belediyesi ile Didar Sahnesi’nin ortaklaşa ve ücretsiz sahnelediği oyunu Enis Çağlar ve Seyit Korkmaz yazıp yönetirken; oyunculuğunu ise Ziya Öztürk, Seyit Korkmaz, Enis Çağlar, Cengiz Özkan, kadri Coşkun, Selman Süer ve Metin Benli yaptı.
Dram-Komedi türünde sahnelenen tiyatro oyununa Develililer yoğun katılım gösterirken, gösterimin sonunda Develi Belediyesi Kültür-Sosyal İşler Müdürü Ali Orhan oyunculara Türk Bayrağı hediye etti.
İHA