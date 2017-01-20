Din görevlilerine 'Ses terapisi' Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, din görevlilerine 'Ses terapisi' eğitimi verildi. Kayseri Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Koç, "Ses terapisi ile mevcut ses tonu güçleniyor" dedi.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik, ses terapisi eğitimi verildi. Kayseri Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Koç tarafından verilen eğitimde, din görevlilerine ses tonunun kontrolü ve mevcut ses tonunun güçlendirilmesi konusunda bilgiler verdi.

Eğitim hakkında konuşan Op. Dr. Murat Koç, "Toplumumuzda daha çok sesiyle mesleğini icra eden öğretmenler, imamlar, ses sanatçıları ve çağrı merkezi çalışanları gibi çok sık yaşadığı bir sorun olan ses kısıklığında ses terapisi uygulamalarımız mevcuttur. Burada amacımız, hem sesin doğru kullanılmasını sağlamak hem de kaliteli bir şekilde karşı tarafa yansıtılabilir bir ses oluşumunu sağlamaktır. Ses terapisi tekniklerini birkaç başlık altında ayırmaktayız. Bunların içerisinde bütüncül yaklaşımlardan su üfleme tekniğini terapide esas olarak kullanmaktayız. Günümüzde de oldukça başarılı sonuçları mevcuttur. Yaklaşık 6-10 seans arasında hastalarımız bizimle birebir olarak karşılıklı eğitim almaktadırlar. Suya üfleme tekniğinde sesin karşısında bir bariyer oluşturarak ses tellerinin kuvvetlendirilmesi, mevcut ses tonundan daha kaliteli daha iyi ve uzun kullanılabilir bir tona erişilebilmesi için bir araçtır" ifadelerini kullandı.

İl Müftü Yardımcısı Galip Koçer de, “Bizim gerek Kur’an-ı Kerim kurs hocalarımız gerekse diğer hocalarımız sesi kullanan arkadaşlarımızdır. Bu sesleri nasıl kullanacağımızı bilmemiz, nasıl olursa daha güzel nefes alabileceğimi bilmemiz için ve ilmi yönden de hiç olmazsa tıbbi bir eğitim olmasını istedik" diye konuştu.

İHA

