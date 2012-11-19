Diş Hekimliği Öğrencileri Önlük Giydi

Sabancı Kültür Sitesi konferans salonunda düzenlenen önlük giydirme törenine, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Alper alakan, Diş Hekimleri Odası Kayseri Şube Başkanı İlhan Karacalar, öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende açılış konuşması yapan Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Alper Alkan, “Önlük giydirme töreninin bu yıl 2.’sini kutluyoruz. Bu önlük giydirme törenini geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik, teknolojik büyümesini hızla sürdürmektedir. Biraz sonra önlüklerini giyecek olan öğrencilerimize buradan seslenmek istiyorum. Meslek hayatınızda önlükleriniz gibi beyaz olsun. Artık sizlerde bizim meslektaşımızsınız. Diş hekimliğinin dolgu, protez ve diş çekiminden ibaret olmadığını belirtmek istiyorum. Biz diş hekimleri olarak işimizi aşkla icra edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Diş hekimliği dünyanın en güzel mesleklerinden birisi. Öğrencilerimizden bunun değerini bilmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Diş Hekimleri Odası Kayseri Şube Başkanı İlhan Karacalar ise, “Genç arkadaşlarımıza bu güzel mesleği seçtikleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir mesleği seçtiniz. Bu meslek peygamber mesleğidir. Bütün gençlere lokman hekimin önerilerini okumalarını tavsiye ediyorum. Hekim olmak için bilgi, tecrübe ve ahlak gerekiyor. Bir insan hekim olabilir ama en önemlisi ahlaklı hekim olması gerekir. Hocalarınız sizi eğitecekler. Sizlerde hocalarınızı sorularınızla zorlayın. Fakülteniz gerçekten çok güzel, bunun değerini bilin” diye konuştu.

Diş fırçalamaya özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Karacalar, “Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı verilerde diş macunu kullanan ülkelerde ağız ve diş sağlığı rahatsızlığı da çok düşük seviyede. Türkiye’de de insanlarımızın ağız ve diş sağlığı bakımından bilinçlenmesi gerekiyor. Diş fırçalama konusunda çok aşağı seviyedeyiz. Bunu yukarı seviyelere çekmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Önlük giydirme töreninde başarılı olan öğrencilere plaket takdim edildi.