Doç. Dr. Öçsoy’a, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü verildi

2018 TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Bu kapsamda TÜBA 2018 yılı GEBİP Ödülüne layık görülen Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy’a, ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım tarafından takdim edildi.



Doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı bilim insanlarını ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen TÜBA-GEDİP ödüllerine, bu yıl 23 farklı üniversiteden toplam 37 üstün başarılı genç bilim insanı layık görüldü.

