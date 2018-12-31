Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Doç. Dr. Öçsoy’a, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü verildi

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy’a, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü verildi.

Doç. Dr. Öçsoy’a, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü verildi

2018 TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
Bu kapsamda TÜBA 2018 yılı GEBİP Ödülüne layık görülen Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy’a, ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım tarafından takdim edildi.

Doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı bilim insanlarını ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen TÜBA-GEDİP ödüllerine, bu yıl 23 farklı üniversiteden toplam 37 üstün başarılı genç bilim insanı layık görüldü.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerGündemKayseri GündemKayseri HaberlerERÜErciyes ÜniversitesiEczacılık FakültesiTürkiye Bilimler AkademisiTÜBAÜstün Başarılı Genç Bilim İnsanıödül
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.