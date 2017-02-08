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Dolgi tatilde de çocukların yanındaydı

Kayserigaz’ın sunduğu Dolgi Çocuk Tiyatrosu, sömestr tatilinde, hafta sonları minik seyircileri ile BYZ Outlet Alış Veriş Merkezi’nde buluştu.

Dolgi tatilde de çocukların yanındaydı
Kayserigaz Dolgi Çocuk Tiyatrosu, çocuklara eğitici ve öğretici bilgiler aktarmak için, her yıl farklı sebeplerle minik izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sömestr tatili boyunca hafta sonları sergilenen tiyatro ile alış veriş merkezi renkli görüntülere sahne oldu.
 
Topluma faydalı bireylerin yetişmesi için interaktif mesajlarla, geri dönüşüm ve enerji tasarrufunun önemi, çevrenin korunması konularında bilgiler aktaran Dolgi, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Oynanan oyunlara aktif olarak katılım sağlayan çocuklar, çalan müziklere danslarıyla eşlik ettiler. Beklenenin üzerinde katılımın gerçekleştiği tiyatro gösteriminin ardından Dolgi, minik izleyicilerine karne hediyeleri dağıttı.
 
Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi, Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nun ilerleyen zamanlarda tekrar minik izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam edeceği müjdesini verdi. (Kurum haberi)
 
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