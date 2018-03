“Dünya hayatının tamamı bir imtihan”

Öğrencilere iyi insan olmanın öneminden ve bu dünyanın bir imtihan olduğundan bahseden Müftü Şahin Güven, “Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de Mülk Sûresi’nin 2. ayetinde şöyle buyurmaktadır: ‘Hanginizin daha iyi işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah’tır.’ Hayatta kim, kendisine, ailesine, arkadaşlarına, çevresine, ülkesine, insanlığa iyi hizmetler yapıyorsa bunun karşılığını alacaktır. Belki bu dünyada karşılığını alamayabilir yaptığı iyi işlerin; ama biz Müslümanız elhamdülillah ve ahirete iman ediyoruz. Bu dünya hayatı, geçici ve kısadır. Ne kadar yaşarsak yaşayalım, ister seksen yıl isterse yüz yıl yaşamış olalım, bu dünya hayatı sona erecek. Ölüm yokluk değildir. Ebedi bir hayata açılan kapıdır ölüm. Orada, ya ebedi mutluluğu tadacağız ya da -Allah korusun- cehenneme sürükleneceğiz. Yüce Allah, ahiret gününde insanları cennetlik ve cehennemlik diye yapacağı ayrımı neye göre yapacak? Tabi ki bizim, bu dünyada yaptığımız iyiliklere ve kötülüklere göre yapacaktır. Geçici olan bu dünyada dahi birtakım şeyler için insanlar imtihana tabi tutuluyorsa aynı şekilde bu dünya hayatının tamamının imtihan olduğunun bilinciyle hareket etmekle sorumluyuz. Her anımızın sınav olduğunu düşünürsek, hayatımızı ona göre sürdürürüz.” dedi.



“Peygamberimizi kendinize rol model edinin”



Gençlerin, en büyük ve en güzel örneğinin Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) olduğunu ifade eden Güven, bu konu etrafında şunları söyledi:



“Bizler, kendimize rol modeller edinmeliyiz. Bu modellerin başında tabi ki Peygamber Efendimiz gelmektedir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de, bizden Peygamberimizi örnek almamızı istiyor. Kur’an-ı Kerim’de Ahzab Sûresi’nin 21. ayetinde şöyle buyurmaktadır: ‘İçinizden, Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Allah’ın Rasulü’nde güzel bir örneklik vardır.’ Yani Rabbimiz, O’na bakmamızı ve O’nun gibi yaşamamızı istiyor.



Günlük olarak kıldığımız 5 vakit namazlarımızla Yüce Allah’a olan şükrümüzü eda etmiş oluyoruz. Rabbimiz bize bu kadar nimet vermiş, sağlık-sıhhat vermiş, her türlü imkânı emrimize sunmuştur; bunun üzerine bizler de O’na teşekkür için namaz kılıyoruz. Namazı nasıl kılacağımızı ise bizi öğreten Kur’an-ı Kerim değil, Peygamber Efendimiz olmuştur. Biz, Peygamber Efendimize bakıyoruz ve O, nasıl kılıyorsa biz de öyle kılıyoruz. Peygamberimiz, ‘Namaz şöyle kılınır’ demiyor ve ‘Ben nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın’ diyor.



Sizler de Peygamberimiz’den aldığınız bu örneklikleri etrafınızda ve özellikle de arkadaşlarınız arasında uygulamalısınız. Kur’an okumasını bilmeyen, namazlarını aksatan arkadaşlarınız varsa onları, iyiliği, güzelliği, Kur’an okumaya ve namaz kılmaya teşvik etmelisiniz. Bıktırmayacak, soğutmayacak şekilde onları güzel işlere davet etmelisiniz. İşte o zaman Peygamberimizi kendinize rol model olarak seçmiş olursunuz.”



Sözlerinin sonunda her güzel ve önemli işe “Besmele” ile başlamalarını, eğer Besmele ile başlamazlarsa işlerinin iyi gitmeyip hayır bereket getirmeyeceğini, sınavlarına hazırlandıktan sonra sınav anı geldiğinde “Besmele” ile başlarlarsa Yüce Allah’ın kendilerini başarılı kılacağını söyleyen Güven, bu çerçevede nasihatlerde bulunarak sözlerini tamamladı.



İl Müftüsü Güven, konferansının hemen bitiminde bütün öğrencilere, Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” isimli kitabını hediye etti.



