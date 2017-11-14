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“Dünyanın gündemi, finalin gündemi’  

Kayseri Final Okulları ‘Dünyanın gündemi, finalin gündemi’ sloganı ile öğrencilerine her hafta farklı gündemlerle; dünyada ve Türkiye’de yaşanan bilimsel, sanatsal ve kültürel gelişmeleri anlatıyor.

“Dünyanın gündemi, finalin gündemi’  
Final’in bu haftaki gündeminde “2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri ”ne layık görülen birbirinden değerli isimler vardı.
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karataş; “Dünyanın Gündemi, Türkiye’nin Gündemi, Final’in Gündemi” başlığı altında çocukların, önemli konulara dikkat çekmek için etkinlikler yapıyoruz“ dedi.
Karataş; “Amacımız, dünyada  olup bitenleri ve dünya gündemini elimizden geldiği kadar okulumuza getirmektir. ‘Dünyanın gündemi, Final’in gündemi’ sloganı ile çocuklarımıza her hafta dünyada neler olduğunu anlatmaktır. Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığının verdiği ödüller var. Biz özellikle verilen bu ödülleri bütün dalları ile öğrencilerimize tanıtmak istedik. Bunlardan biri olan Vefa Ödülü de, merhum Nurettin Topçu’ya verildi. İlber Ortaylı Hocaya, Yavuz Turgul’a, Göksel Baktagir ve Ali Toy’a verildi. Sinema, resim, geleneksel sanatlar ve musiki kategorilerinde ödüller dağıtıldı. Okulumuzun her köşesinde ödül verilen kişi, konuyla ilgili branş öğretmenleri tarafından anlatılıyor ve öğrencilerimizle görüş alışverişinde bulunuyor. Konuşmacılar bu ödüllerin niçin verildiğini anlatıyorlar. O konuya öğrencilerimizin yoğunlaşmasını, dikkat etmesini ve gündemlerine almasını istiyoruz. Çünkü çocuklarımız, biz gündem belirlemezsek, gündemlere dikkat çekmezsek, kendileri ne acı ki yaşları gereği daha basit konular ve daha zararlı işler ile ilgilenecektir. Belirli aralıklarla düzenlediğimiz programımızda “Dünyanın Gündemi, Türkiye’nin Gündemi ve Final’in Gündemi” başlığı adı altında reklamsız ve gerçekten çocukların dikkatini bu konulara çekmek.” diye konuştu.
Kurum Haberi
 
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