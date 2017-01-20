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Düşünce Akademisi seminerleri başladı

Eğitim sezonu boyunca her cumartesi saat 15.00’de yapılacak olan İlim Hikmet Vakfı Düşünce Akademisi seminerleri başladı.

Düşünce Akademisi seminerleri başladı
Geçtiğimiz hafta sonu ilki gerçekleştirilen Düşünce Akademisi seminerlerinin ilk konuğu Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın’dı.
İlim Hikmet Vakfı konferans salonunda yapılan, ‘Eğitimde Risk’ konulu ilk seminerinde Muhammed Şevki Aydın,  Müslüman dünyanın kanayan yarası olan eğitimdeki yanlış yönlendirmelerin sakıncalarından ve Müslümanlara düşen sorumluluklardan bahsetti.
Haber: İlter Sağırsoy
 
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