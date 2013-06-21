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Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mezuniyet Sevinci

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve edebiyatı Bölümlerinden (Çin Dili, Kore Dili, Japon Dili) 60 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Kardeşinin mezuniyetini izlemeye gelen bir kişi ise salonda baygınlık geçirdi.

Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mezuniyet Sevinci
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Göksel Türközü, Japon Dili Ana Bilim Dalı başkanı Doç. Dr. Volkan Erdemir, öğretim görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Göksel Türközü, fakültede halen Ermeni dili ve İbrani dili anabilim dallarında eğitimlerin devam ettiğini söyledi. Türközü, “özenle büyütüp bugünlere getirdiğiniz evlatlarınızı 4 yıl önce sizlerden emanet aldık. Onları her yönden iyi birer birey olarak yetiştirmek için elimizden geleni yaptık. Sadece dil öğrenmekle kalmayıp o ülkenin kültürünü, tarihini ve edebiyatını öğrendiler. Çok çalışıp dilini öğrendikleri ülkeler gittiler. Kayseri’de kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi öğrendiler. Şimdi topluma faydalı birer birey olarak çalışma hayatına atılacaklar. Başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Türközü, mezun olan tüm öğrencilere başarı dileyerek ailelerine teşekkür etti. Mezun olmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, daha sonra toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öte yandan tören başlamadan önce, Bir öğrencinin ağabeyi olduğu öğrenilen bir kişi salonda kısa süreli baygınlık geçirdi. Oğlunun bayıldığını gören annesi ise, gözyaşlarına hakim olamadı. Güvenlikler tarafından dışarı çıkarılan genç, kısa süre sonra kendine geldi ve töreni kaldığı yerden izledi.
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