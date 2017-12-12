Efsanevi komutan ERÜ’de öğrencilerle buluştu



Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans salonunda Çağrı Kulübü üyelerinin düzenlemiş olduğu konferansta Bosna Hersek’in Komutanı Aliye Izzetbegoviç’in 7. Müslüman Tugay Komutanı Şerif Patkoviç, salonu tıklım tıklım dolduran öğrenci ve akademisyenlere seslendi.



İlk önce Bosna’yı ve Savaşı kısaca anlatan bir slayt gösterisi izlendi. Savaşa 24 yaşında 7.Müslüman Tugay Komutanı albay olarak katılan Patkoviç, halen Bosna’da Gazi Federasyonlar Derneği Başkanlığı görevini yapıyor.



Salona kendisi gibi savaşa katılmış olan çevirmeniyle birlikte giren Patkoviç, öğrenciler tarafından tekbirlerle karşılandı.



“Aliye Izzetbegoviç, tercümanımız oldu”



Sözlerine Boşnak şehitlerine ve Müslümanlarına selam vererek başlayan Şerif Patkoviç, savaş zamanında dünya değerlerini ölçecek hiçbir şartın olmadığını ve bu işi kesinlikle gönüllü olarak yaptıklarını belirterek şöyle devam etti;



’’Anlayıp, algıladığımız için değil doğuştan Müslüman olarak doğduğumuz için Müslüman olduk hepimiz. Ama Komutan Aliye Izzetbegoviç, dinimizi iyi anladığı için tercümanımız oldu. O çok büyük bir devlet adamıydı, hayat boyu taşıdığı ideolojiyi yük olarak değil sorumluluk olarak taşıdı. Bizim görevimiz devleti ve vatanı korumaktı ama o hem bizleri hem aklını korumak zorundaydı.’’



Bosna ve Türkiye’yi etkileyen sorunlara değinen Patkoviç, ‘’Savaşta herkesin bireysel hakları ve özgürlükleri vardı. Ya Bosna’da kalıp mücadele edecekler ya da yurtdışına göçüp mülteci olacaklardı. Ve bir seçenek daha vardı. En tehlikeli ve cüretkâr olanıydı. Dinini terk edip Sırplarla beraber kendi halkına silah tutacaktı. Hesap kitap yaptığın zaman, bizi onlarla bir arada tutacak hiçbir şart yoktu’’ ifadelerini kullandı.



Rahmetli Yazıcıoğlu’na teşekkür



Öğrencilerle soru- cevap şeklinde sohbet eden Patkoviç, Muhsin Yazıcıoğlu’na Bosna Savaşı’nda yapmış olduğu yardımlardan dolayı teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı;



‘’Biz şu anda demokrasi ve kapitalizmin kurallarına göre yaşıyoruz. İdeolojiler yönetiyor bizleri. Adnan Menderes’i aldılar astılar kimse bir şey dedi mi? Hayır. Çünkü demokrasi adı altında yönetiliyoruz. Biz kendi ülkemiz için Lozan’ı araştırdık. Daha hala devam eden soru işaretleri var. Ama şu var; Lozan’ı kaynaklarından araştırırsan hiçbir şey bulamazsın.’’



Haber: Nur Şevval Seven-M. Furkan Şahin











