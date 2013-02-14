Eğitim Bir Sen 21 Yaşında

Eğitim-Bir-Sen binasında yapılan toplantıda konuşan, Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, sendikacılığı sınıf ve zümre için yapılacak bir uğraş olarak görmediklerini ifade etti. Kalkan, “231 bini aşkın üyesi ile eğitim çalışanlarının genel yetkili sendikası olmanın yanında ülkemizdeki en büyük sendika olmayı da başarmıştır.” dedi.

Kamunun çözüm ortağı haline geldiklerini belirten Kalkan, eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda yaşanan problemlerde çözümle ilgili elde ettiği kazanımların her geçen gün arttığını ve ülkenin demokratikleşme sürecine katkı sağladıklarını kaydetti.

Başörtüsü, eğitim ve kamudaki fişlemelere de değinen Kalkan, “Üniversitelerdeki başörtüsü zulmü, Milli Güvenlik dersleri ve fişlemeler, 8 yıllık kesintisiz eğitimin dayatması, din eğitiminin önündeki engeller başta olmak üzere can yakan birçok sorunun çözümüne vesile olmuştur.” şeklinde konuştu.

Kamuda kılık kıyafet dayatmasının ortadan kaldırılması için de, “Özgürlük İçin 10 Milyon İmza” kampanyası başlattıklarını dile getiren Kalkan, sendikanın 21.yılında kılık kıyafet sorunun çözümü için bütün gücünü kullanacağına vurgu yaptı.

Kalkan son olarak, sendikanın kuruluşunu gerçekleştiren Genel Başkan Mehmet Akif İnan ve Eski Genel Teşkilatlanma Sekreteri Erol Batan’ı rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.