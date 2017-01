Eğitim Bir-Sen başarılı öğrencileri ödüllendirdi Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu şube 2016 TEOG sınavlarında 120 net yaparak Türkiye birinciliğini paylaşan 13 öğrenci, okul idareleri ve öğretmenlerini ödüllendirdi.

Eğitim Bir Sen 1 no'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada başarıyı her zaman desteklediklerini ve bu başarıda katkısı olan aileleri tebrik ettiğini ifade etti. Okul idarecileri de başarının yanında duran ve önemli projelerde her zaman destek olan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 nolu şube yönetimine teşekkür ettiklerini bildirdi. Ayrıca eğitim çalışanları Kayseri'de yapılması planlanan şehitlere atfedilecek olan 16 derslikli okul projesini heyecanla karşıladıklarını söyledi.

Ödüllendirilen öğrencilerin okullarının isimleri şu şekilde: Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Develi, Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu-Develi, Hisarcık Fevzi Çakmak Ortaokulu-Melikgazi, Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu-Melikgazi, Nuri Has Ortaokulu-Melikgazi, Fatih İmam Hatip Ortaokulu-Yahyalı, Sema Yazar Ortaokulu-Melikgazi, Besime Özderici Ortaokulu-Melikgazi, Erbosan Ortaokulu-Melikgazi, Erkilet Ali Osman Özel Ortaokulu-Kocasina, Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu - Kocasinan, Beyazşehir İMKB Ortaokulu Kocasinan, Refika Küçükçalık Ortaokulu - Kocasinan.

İHA