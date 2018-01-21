  Eğitim-Bir-Sen’den Akif İnan’a vefa

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen “Mehmet Akif İnan’ın duygu, düşünce ve eylem dünyası” isimli programda ilk olarak merhumu anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.Açılış konuşmasını Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan yaptı. Kalkan, "Akif ağabeyi anmaya değil anlamaya geldik. İyi ki Eğitim Bir Sen ve Memur Sen’i kurmuş. Memur Sen şimdi tüm iş kollarında yetkili bir konfederasyon oldu." dedi.Aydın Kalkan, ”Biz Akif ağabeyin sendikacılık yönünü daha çok seviyoruz" diyerek şunları söyledi:"Akif ağabey sendika derken, yanındaki arkadaşları ‘sendika ne?’ diye sordukları zaman ‘sendikadan İslam’ı, davayı kastediyorum’ diyordu.”Başkan Kalkan, Memur Sen’in başörtü yasağı ile ilgili konuda iki ayda 13 milyon 300 bin imza toplayarak serbest hale getirilmesini sağladığını ve 28 Şubat’ta İmam Hatip Liselerine uygulanan katsayı adaletsizliğini kaldırdığını söyledi.Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, bazı STK Başkanları ve Memur-Sen üyelerinin izlediği programda daha sonra panel kısmına geçildi. Moderatörlüğünü Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Hacı Sarı’nın yaptığı panelde Ankara’dan gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi, eğitimci-yazar Hıdır Yıldırım ile Eğitim-Bir-Sen danışmanı, TDED Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı, yazar Necmettin Evci konuşmacı olarak yer aldı.“İnan’ın hayatı, sanatı ve mücadelesi”ni anlatan Yıldırım, “O herşeyden önce bir öğretmendi. Sendikayı kurduğunda 20 yıllık öğretmendi. Öğretmenler Odası’nda konuşulanları ve öğretmenlerin sorunlarını yakından bilirdi.” dedi.İnan’ın yetiştiği Urfa’da tenekecilerin, kazancıların bile Fuzuli’nin gazellerini ezbere bilen sanatkarlar olduğunu hatırlatan Yıldırım “işte böylesine bir şehirde yetişmek rahmetli İnan’ın sanatını ve düşünce dünyasını çok etkiledi” diye konuştu.Daha sonra söz verilen Necmettin Evci, Ahmet Kabaklı’nın “Her toplumun ruh hamurunu yoğuranlar vardır.” sözünü hatırlatarak “Liderlik sadece siyasette, devlet yönetiminde olmaz. Kültürde de, ekonomide de yol göstericiler, deniz fenerleri, liderler vardır. İşte İnan da onlardan biriydi. ” dedi.Yetiştikleri ailelerinin İslami karakterlerinden ve yaşadıkları dönemdeki kuşatılmışlıklardan dolayı Mehmet Akif Ersoy ve Mehmet Akif İnan arasında paralellikler olduğunu belirten Evci “Zaten İnan’ın babası, Mehmet Akif’in çıkardığı dergileri yakından takip eder ve onu çok severmiş. Bu yüzden oğlunun adını M. Akif koymuş. İnan münevver ve mütefekkir bir insandı. Özü sözü bir adamdı.” diye konuştu.Program konuşmacılara plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.