Eğitim Bir-Sen’den ‘Alo 147’ kampanyası

Kayseri'de başlatılan ve tüm Türkiye'nin katkı vermesi beklenen çalışma öğretmenler ve eğitim çalışanları tarafından desteklendiğini belirten Kalkan, ALO 147 Öğretmen şikayet hattının gereksiz kullanıldığını, ihbarların çoğu zaman asılsız olduğunu, okul idarecilerinin veliler ve öğrenciler tarafından yapılan ihbarlara cevap vermekle meşgul olduklarını görevlerini yapamaz hale geldiklerini belirtti.



“ALO 147 Şikayet Hattı değil Teşekkür Hattı Olsun" kampanyasını şöyle özetledi. Bu kampanya eğitim çalışanlarının yüzde yüze yakınının çok büyük fedakarlıklarının bir nebze de olsa karşılığı olacaktır. Her velimiz, kendi okulunda gördüğü güzel örnekleri takip etse ve bu güzellikleri şikayet araçları olarak kullanılan iletişim araçlarında paylaşa eğitimin kalitesine daha fazla katkı sağlamış olur. Her öğretmen başlı başına bir idoldür. Öğretmenlerimizin emeklerine, projelerine, çalışmalarına güç olmak için, onların moralini bozan değil onara moral aşılamak için tüm Türkiye'de bu kampanyayı başlatıyoruz” diye konuşan Kalkan sözlerini şu şekilde tamamladı:



“Her veli öğretmenini ve okulunu iyi takip etmeli, olumsuzlukları önce okulda çözmeyi denemeli fakat daha önemlisi güzel örnekleri tespit etmeli, bu örnekleri kendi çevresinde sosyal medyada ve iletişim araçlarında paylaşmalı ki eğitimcilerimiz bu jest karşısında daha kaliteli hizmetler ortaya koyabilsin.

Her insan yaptığı işin değer görmesini ister, ‘Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zaidir’ anlayışı ile velilerimizi ve öğrencilerimizi okullarındaki güzel örnekleri ALO Şikayet hattında paylaşmaya davet ediyoruz.”

