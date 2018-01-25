Eğitim Bir Sen’den nezaket ziyareti: “En büyük sıkıntı eğitimciye şiddet”

Eğitim Bir Sen 1 No’lu Şube yönetimi gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abudder Elbey ve Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, yazar Hacı Sarı, Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük ile görüşerek gündemle ilgili bazı açıklamalarda bulundular.



“Afrin harekatını destekliyoruz”

Hacı Sarı, Eğitim Bir Sen olarak TSK’nın başlattığı “Zeytin Dalı” harekatını sonuna kadar desteklediklerini belirterek, “Üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya hazırız. Rabbim devletimizin, milletimizin ve askerlerimizin yanında olsun” dedi.



Eğitim ve kültürde ülkemizin bir türlü hak ettiği yere gelemediğine de vurgu yapan Sarı, “Eğer gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak istiyorsak kendi sinemacımızı, kendi sanatçımızı yetiştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.



“Şiddet olayları bizi çok üzüyor”

Başkan Yardımcısı Abudder Elbey ise camiada yaşanan şiddet olaylarına atıfta bulunarak “Yıllardır bu duruma bir türlü çare bulunamıyor. Eğitimcilerimizin görevi başında darp edilmesi, bununla birlikte Bakanlığın yüksek sesle bu duruma karşı çıkmaması bizi çok üzüyor. Eğitim yalnızca öğretmenlerin değil, tüm bireylerin sorunu. Bu yüzden eğitim çalışanlarımıza herkesin sahip çıkması lazım” şeklinde konuştu.



Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük de ziyaretten dolayı sendika yöneticilerine teşekkür ederek, faaliyetlerinde başarı temennisinde bulundu.



Haber-Foto: Ramazan Karakuş













