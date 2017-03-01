Eğitim Bir Sen’den toplu sözleşme hazırlık çalıştayı

Öğretmenler Komisyonu, Eğitim Yöneticileri Komisyonu,Genel İdare hizmetleri-Teknik Hizmetler -Yardımcı Hizmetler Sınıfı Komisyonu olmak üzere üç komisyonun oluşturulduğu çalıştaya 38 sendika üyesi katıldı. Sendika yönetim kurulundan Başkan Yardımcıları Abdullah Karabulu, Mehmet Emin Aslantürk ve Ahmet Kucur’un başkanlık ettiği komisyonlar kendi alanındaki sorunları ve çözüm önerilerini görüşerek raporlaştırdı. Komisyonları ziyaret eden Şube Başkanı Aydın Kalkan tüm katılımcılara teşekkür ederek yapılan çalışmaların önemini hatırlattı. 2017-2018 yıllarını kapsayacak olan toplu görüşmelerin bu yıl yapılacak olması sebebiyle oluşturulan rapor Eğitim Bir Sen Genel Merkezine gönderilecek. 81 ilden gelen bu raporlar Ankara’da yapılacak çalıştayda son şeklini alarak toplu sözleşme talepleri olarak hükümete iletilecek.
Öne çıkan talepler
Komisyonlarda öne çıkan belli başlı talepler arasında; Öğretmenlik mesleğinin itibarını arttırıcı faaliyetler yapılması, öğretmenlere 3600 ek göstergenin verilmesi, öğretmen kariyer basamakları (uzman öğretmenlik, başöğretmenlik) sınavının yapılması, tüm öğretmenlerin aylık karşılığı okutması gereken ders saatlerinin eşitlenmesi, İlkokullarda destekleme kursları açılabilmesi için yönergenin düzenlenmesi, ek ders uygulamalarındaki adaletsizlikler, ikili eğitimin kaldırılması, kılık kıyafet dayatmasına son verilmesi, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılarak tüm atamaların kadrolu yapılması, okul idarecilerinin sıkıntıları (ekonomik olarak bir ayrıcalığın olmaması buna karşın sorumluluk alanının çok geniş olması vb), rotasyon ve performans uygulamalarının getirdiği rahatsızlıklar, Alo 147 şikayet mekanizmasının öğretmenler üzerinde oluşturduğu baskı, öğretmen ve idarecilerin velilerle karşı karşıya getirilmemesi için okullara bütçe verilmesi, mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması ve yeni teşvik yöntemleriyle eğitimin kalitesinin arttırılması, eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi, Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının her yıl yapılması, Yıllık izinlerin kullanımında hafta sonu ve resmi tatillerin çıkarılmasının sağlanarak sadece çalışma günlerinin dikkate alınması, 4/C li çalışanların kadroya alınmasının sağlanması, Giyim yardımının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi gibi konular yer aldı. (Kurum haberi)
Öne çıkan talepler
Komisyonlarda öne çıkan belli başlı talepler arasında; Öğretmenlik mesleğinin itibarını arttırıcı faaliyetler yapılması, öğretmenlere 3600 ek göstergenin verilmesi, öğretmen kariyer basamakları (uzman öğretmenlik, başöğretmenlik) sınavının yapılması, tüm öğretmenlerin aylık karşılığı okutması gereken ders saatlerinin eşitlenmesi, İlkokullarda destekleme kursları açılabilmesi için yönergenin düzenlenmesi, ek ders uygulamalarındaki adaletsizlikler, ikili eğitimin kaldırılması, kılık kıyafet dayatmasına son verilmesi, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılarak tüm atamaların kadrolu yapılması, okul idarecilerinin sıkıntıları (ekonomik olarak bir ayrıcalığın olmaması buna karşın sorumluluk alanının çok geniş olması vb), rotasyon ve performans uygulamalarının getirdiği rahatsızlıklar, Alo 147 şikayet mekanizmasının öğretmenler üzerinde oluşturduğu baskı, öğretmen ve idarecilerin velilerle karşı karşıya getirilmemesi için okullara bütçe verilmesi, mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması ve yeni teşvik yöntemleriyle eğitimin kalitesinin arttırılması, eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi, Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının her yıl yapılması, Yıllık izinlerin kullanımında hafta sonu ve resmi tatillerin çıkarılmasının sağlanarak sadece çalışma günlerinin dikkate alınması, 4/C li çalışanların kadroya alınmasının sağlanması, Giyim yardımının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi gibi konular yer aldı. (Kurum haberi)