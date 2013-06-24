Eğitim Fakültesinde Mezuniyet Sevinci

Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu’nda yapılan mezuniyet törenine ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahin, öğretim görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilimleri Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinden toplamda 821 öğrenci mezun oldu. Törenin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahin, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyerek, “Küreselleşmenin bütün acımasızlığı ile sürdüğü ve kültür emperyalizminin şehirlerimizde yaşam alanları bulduğu bu çağda sizlere çok büyük işler düşmektedir. Çünkü bizler büyük ve durdurulmuş bir medeniyetin mirasçılarıyız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının temsilcileriyiz. Bu anlayışın tekrar dirilmesi mirasçısı olduğumuz medeniyetin tekrar harekete geçmesi için omuzlarınızdaki milletin size yüklediği yükü hissedeceksiniz.” şeklinde konuştu.

ERÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Murat Doğan ise, Çocukları için fedakarlık yapan ailelerin emeklerinin boşa gitmediğini ifade etti. Doğan, “Değerli aileler çocuklarınızı yetiştirmek için maddi, manevi birçok sıkıntıya katlandınız. Fedakarlıkta bulundunuz ama eminim bugün bu tabloyu gördüğünüzde, hepiniz hepsine değerdi diyorsunuzdur. Biz de, 4 yıllık öğretim sürecinde dürüst, ahlaklı, çalışkan, azimli ve başarılı insanlar olduğunu gözlemlediğimiz çocuklarınızı bu şekilde yetiştirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyor ve tebriklerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, mezun olmanın coşkusunu kep atarak kutladı.