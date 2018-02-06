Eğitim-öğretimde ikinci dönem başladı

Eğitim - öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle Kayseri Lisesinde düzenlenen programa Vali Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 8 yıldır okunmayan Kayseri Lisesi marşı da İl Milli Eğitim Müdürlüğü talimatıyla okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise kentte bulunan 1083 eğitim kurumunda 19 bin 319 öğretmen ve 300 bin 86 öğrenciyle 2017-2018 Eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine başladıklarını ifade ederek, “İlimizde bulunan bin 83 eğitim kurumumuzda 19 bin 319 öğretmenimiz ve 300 bin 86 öğrencimizle 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine bugün başlıyoruz. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi ülkemize, ilimize, eğitim camiamıza ve sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerekse il müdürlüğü olarak amacımız geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi Türk milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirilmesinin yanında çevresine duyarlı, her türlü zararlı alışkanlıkların karşısında durma bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, valimizin emirleri doğrultusunda uyuşturucu ve bağımlılık konusunda ilimizdeki eğitim kurumlarımızda rehberlik ve araştırma merkezlerinde gerekli her türlü çalışmalar yapılmaktadır. Sevgili öğrenciler, evinizden sonra değerli vakitlerinizi ayıracağınız okulumuza ve öğrencilerinize kavuştunuz. Okulunuzda siz istemeseniz de saatler, günler, yıllar çabucak geçecektir. Önemli olan bu zamanı iyi değerlendirerek başarılı olmanızdır. Geleceğin müreffeh ve büyük Türkiye’sini inşa edecek sizlerin tüm eğitim sürecinde başarıdan başarıya koşan bireyler olarak yetişmenizi diliyorum. dedi.

“Hiçbir okulumuzda en küçük bir hadise olmadı"

Vali Kamçı ise törende yaptığı konuşmada İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin ve okullarda eğitim görecek öğrencilerin kısa süreli bir aradan sonra, bugün yeniden ders başı yapacaklarını ifade ederek, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısının öğrencilere, öğretmenlere, velilere, memlekete ve İlimize hayırlı olmasını temenni etti.

Anayasada da belirtildiği üzere hiç bir vatandaşın eğitimden yoksun bırakılamayacağını ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti;

"Bu doğrultuda eğitim hizmetlerimizi gerçekleştiriyor; çeşitli nedenlerle eğitimden uzak kalan veya alıkonulan vatandaşlarımıza örgün veya açık öğretim aracılığı ile eğitim imkânı sunuyoruz. Bunun yanında, öğrenci ve öğretmenlerimizin en iyi fiziki koşullarda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri için mekansal alanların oluşturulması, bilişim teknolojilerinden öğrencilerimizin faydalandırılması doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Yapmış olduğumuz denetimler çerçevesinde İlimiz Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre kamera sistemi bulunmayan 7 okulumuza da kamera sistemi kurulumu tamamlanmış olup okullarımızın tamamının yedi gün yirmi dört saat esasına göre izlendiğine dair tüm okullarımıza uyarıcı levhalar konulmuştur.Okul çevrelerinde bulunan internet kafeler özellikle eğitim ve öğretimin devam ettiği saatlerde emniyet birimlerince ve sorumlu öğreticiler tarafından denetim altında tutulmuş, eğitim ve öğretimin devam ettiği saatlerde öğrencilerimizin okula devamlılığının kontrol edilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul aile birliklerimizle sürekli olarak istişare halinde olunmuştur.”





Düzenlenen törenin ardından, Vali Kamçı ve protokol üyeleri ikinci dönemin ilk zilini öğrencilerle birlikte çaldı. İlk zilin çalınmasının ardından Vali Kamçı ve protokol üyeleri öğrencilerle sohbet etti.





İHA

