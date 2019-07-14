Eğitim Projesi İlk Mezunlarını Verdi

Proje ile sağlık turizmi alanında sağlık bakım hizmeti veren sağlık personelinin, İngilizce dil yeterlilikleri geliştirilerek sağlık turizmi sektöründe, yabancı dil bilgisine sahip, nitelikli sağlık elemanı gücünün arttırılması hedeflenmekte. Proje kapsamında, 19 Şubat 2019 tarihinde eğitimine başlanan kursiyerlerden teorik ve uygulamalı olarak yapılan sınavda başarılı olanlara sertifikaları, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi. ERSEM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Develi ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan katıldığı törende; ERSEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Doğan, Yabancı Dil Eğitim Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Emre Gökduman, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Rabiye Özlem Ulutabanca ve Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu Kadriye Bıyıklı’da hazır bulundu. Sertifika töreninde konuşan ERSEM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Develi, “Uzun süren bir eğitimin sonunda belgelerini almaya hak kazanan kursiyerlerimize eğitmenlerimizin de katılımıyla belgelerini takdim edeceğiz. Öncelikle programa destek veren İl Sağlık Müdürlüğüne ve eğitmenlerimize teşekkürlerimi sunuyor, kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.







Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Ahmet Ceylan ise; “Bu program, İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli’nin, sağlık turizmi alanında görev alacak personelin teşvik edilerek personel eksikliğinin giderilmesi hususundaki talebi ile gerçekleşmiştir. Bu talep ortaya çıktıktan sonra ERSEM Müdürümüz Prof. Dr. İbrahim Develi ile yapmış olduğumuz görüşmede gayet sıcak bir şekilde karşılandık. Sonrasında ise bize çok ciddi yardım ve destekte bulundular. Kendileri de mutluluklarını ifade ettiler ve Hemşireler dünya dilini öğreniyor programı hayata geçirildi. İnşallah, Kayseri sağlık turizminde ciddi bir ivme kazanarak ilerliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ticaret Odamız, Sağlık Müdürlüğümüz, Erciyes Üniversitemiz, Şehir Hastanemiz ve özel hastanelerimizin tamamı bu konuda ellerini yükün altına koyarak bu tekere hareket kazandırmak üzere çalışmaya başladılar. Bu çalışmanın devamında sizlerin de bu işin içinde yer alacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Kurs hakkındaki görüş ve önerilerini İngilizce olarak paylaşarak törene renk katan kurs birincisi Tarık Gökbulut da konuşmasıyla takdir toplamayı başardı. Açılış konuşmaların ardından geçilen sertifika töreninde başarılı kursiyerlere sertifikaları protokol tarafından verildi.

1 yıl boyunca devam edecek eğitimlerin ikinci grup kayıtları devam etmekte olup, kamu ve özel sağlık kurumlarında görevli tüm sağlık personeli faydalanabilmektedir.

