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Eğitimci Yazar Hacı Sarı: Başarı değerlendirmesinde ölçülü olunmalıdır

Eğitimci Yazar Hacı Sarı, "Her öğrencinin farklı özelliklere sahip olduğu bilinmelidir, öğrencilerin elde ettikleri başarı ya da başarısızlık hayatın geneline bakıldığı zaman çok küçük bir dönemi kapsamaktadır, bundan dolayı çocuklarımız değerlendirilirken ölçülü ve pozitif bakış açısına sahip olunmalıdır" dedi. 

Eğitimci Yazar Hacı Sarı: Başarı değerlendirmesinde ölçülü olunmalıdır

Her karne döneminde farklı heyecanların yaşandığını belirten Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi 2. Başkanı ve Çocuk Ruhu isimli kitabın yazarı Eğitimci Yazar Hacı Sarı, "Her öğrencinin farklı özelliklere sahip olduğu bilinmelidir, öğrencilerin elde ettikleri başarı ya da başarısızlık hayatın geneline bakıldığı zaman çok küçük bir dönemi kapsamaktadır, bundan dolayı çocuklarımız değerlendirilirken ölçülü ve pozitif bakış açısına sahip olunmalıdır" ifadelerini kullandı.
Eğitim yazıları ile hem öğrencilere hem de velilere önerilerde bulunan Eğitimci Yazar Hacı Sarı, başarının karnelerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili şu bilgileri verdi:
"Eğitim öğretim süreci üniversite ile birlikte yaklaşık on yedi -on sekiz yılı kapsamaktadır. Önemli olan çocuklarımızın istikrarlı bir başarı düzeyini yakalamalarıdır. Zorla başarı elde edilemez, velilerden çok öğrenciler başarıyı arzulamalıdır, çocuklarımıza başarı ihtiyacını hissettirmeliyiz.

Çocuklarımıza, düzenli ve yeterli çalışma alışkanlığı edindirilmelidir. Her öğrenci kendi kapasitesi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelidir. Anne babalar kendi hedeflerini çocuklarının üzerinden elde etmek istemektedir. Bu durum ise uzun vadede mutsuz çalışanların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Başarı; çocuklarımızın kişilikleri, insani yönleri, değerlerine yakınlığı, milli hassasiyetinin kalitesi, anne babasına saygısı gibi ölçütler de dikkate alarak değerlendirilmelidir."
İHA
 

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Anahtar Kelimeler:
Hacı SarıTürkiye Yazarlar Birliği
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