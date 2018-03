"EĞiTiMCiYE ŞiDDETE DUR DE!"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Başkan Aydın Kalkan, geleceği hedef alan şiddeti lanetlediklerini ve yetkilileri tedbir almaya davet etti. Kalkan yaptığı açıklamada, “Sebebi ne olursa olsun iki lise öğrencisinin okul yöneticisine karşı öldürme kastıyla hareket etmesi şiddetin vardığı noktanın en açık göstergesidir. Aynı gün Iğdır merkeze bağlı MEV Anadolu Lisesi’nde Müdür Başyardımcısı Yücel Düzci ise saldırıya uğrayan öğrencileri korumaya çalışırken gözü dönmüş kişilerin sopalı, bıçaklı, muştalı saldırısına uğramış ve ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Öğretmenimize acil şifalar diliyoruz. Yine şehrimizde iki yıl önce Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet aktaş’ın öğrencisi tarafından öldürülmesi, geçen yıl emekli öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu müdür yardımcılarının ve 74. Yıl İMKB Borsa İlkokulu müdür yardımcısının veliler tarafından darp edilmesi ülkemizde eğitimcilere uygulanan şiddetin hangi noktaya geldiğinin göstergesidir. Kim, hangi amaçla yaparsa yapsın genelde bütün vatandaşlarımızı, hususen eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınıyoruz. Terör saldırıları sonucu şehit edilen Aybüke ve Necmettin öğretmenin acı, hüzünlü hatıraları hala yüreğimizi dağlarken, kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar da üzüntümüzü katmerleştiriyor, ilgililerin daha fazla seyirci kalmadan caydırıcı ve önleyici tedbirler almasını bekliyoruz. Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Eğitimcilere yönelik her saldırı aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız. Öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erdirilinceye, kanlı, karanlık bu şuursuzluk son buluncaya kadar herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Biz, bilginin gücünün cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan, milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin şiddetin esiri olmasına hep birlikte karşı durmalıyız. Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, yöneticilerimizden velilerimize kadar bütün eğitim camiasını millet temelinde geniş bir aile gibi düşünüyoruz. Bizim nazarımızda her üyesiyle saygıya değer bu ailenin hangi ferdine olursa olsun yapılan saldırıyı kayıtsız, şartsız kınıyor telin ediyoruz. Son dönemlerde öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitimin aktörünü neredeyse bir figürana dönüştüren, bu mesleği her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hale getiren anlayış, bugün geldiğimiz noktanın sebebidir. Giderek artış gösteren bazısı yaralama bazısı cinayetle neticelenen bu saldırılar karşısında öğretmenlerimiz kendilerini savunmasız hissetmekte, yetkililerden caydırıcı tedbirler, mesleğin itibarını artıracak politikalar beklemektedir” ifadelerini kullandı.



İzmir’in Ödemiş ilçesinde Kaymakçı Çok Programlı Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen’in öldürülmesinden dolayı eğitim camiasına başsağlığı dileyen Kalkan, “Yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Çünkü saldırıya uğrayan, öldürülen bizim geleceğimizdir” dedi.

İHA