Eğitimde İş Birliği Protokolü

Mesleki, sosyal, kültürel, sportif ve okuma yazma kurslarının 16 ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerince açılmasına ilişkin işbirliği protokolü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ile Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Seyit Halil Yüzgeç tarafından imzalandı.

Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, "Yaygın eğitim projesi Kayseri'de faaliyete geçirilecek bir çalışma başlatıldı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bu projeye verdiği destekten dolayı derneğimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ise, "Okullar hayat bulsun projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan çalışmalar bizim için de önem taşımakta. Eğitim tek tarafa yıkılacak, sorumluluğu yüklenecek bir süreç değil. Toplumdaki bütün paydaşları eğitim ve öğretime katkıda bulunması gerek. Bu tür çalışmaları biz çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.