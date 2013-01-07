Eğitimde Okul Aile İlişkisi Önemli

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, İl Mili Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Eğitim Denetmenleri Başkanı, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve 16 İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesindeki haberde toplantıya Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz'ın, İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle tanıştıktan sonra yaptığı konuşmasında ”Eğitimde okul, aile ilişkisinin önemli olduğunu bu amaçla ailelerin sık, sık ziyaret edilmesi gerektiğini, eğitimle ilgili sorunların bu şekilde daha kolay çözüme kavuşur” dediği yer aldı.

Toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görüş ve önerilerini sunmaları ile sona erdi.