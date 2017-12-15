Eğitimden geçmeyen sürücü olamayacak

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin paydaşlarıyla başlattığı İş Garantili Şehir İçi Toplu Taşıma Sürücü Eğitim Programı kapsamında sürücülerin, beden dili, iletişim becerileri, davranışsal yaklaşım, stres yönetimi, şoför psikolojisi, verimli ve güvenli sürüş eğitimleri alarak toplu taşıma sürücüsü olması hedefleniyor. Sürücü adaylarına eğitimler KAYMEK Sümer Tesisleri’nde veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü eğitim programı ile bundan sonra gerekli şartları sağlamayan ve bu eğitimi başarı ile tamamlayamayan şoför adayları toplu taşıma sürücü lisansı alamayacak.

Kurum Haberi

