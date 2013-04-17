Eğitime Hayırsever Desteği Sürüyor

Aile Sağlığı Merkezi protokolü, Kayseri Valiliği ile hayırsever Hacı Ömer Hizal arasında, Kızılören Parklar İlköğretim Okulu üzerine yapılacak ilave kat ise hayırsever Hüzeyin Kulaç arasında imzalandı.

Protokolde konuşan Vali Şerif Yılmaz, "Burada okuyan her çocuğun ve aile sağlığı merkezinde tedavi gören herkesin hayır duası, sebep olanlara ve vakfettiği herkese vesile olur. Bizler de vesile olduğumuz için pay alırız diye umuyoruz. Okullara gelen 4+4+4 sistemi doğrultusunda bizler ilk, orta ve liseyi ayrı ayrı okutulmasının politikası içerisindeyiz. Yapılan bu hayırlar şahıs adına değil de kamu yararına oluyorsa, örnek alınması adına daha iyidir. Yapmak isteyen insanlara da bir vesile olur ve hayır yapmak isteyenler de böyle bir imkanın olduğunu duymuş olur" diye konuştu.

Hayırseverlerin devletten vergi desteği almadan yaptıracağı belirtilen binaların protokol imza töreni, karşılıklı edilen teşekkürlerinin sonucunda tamamlandı.