Ekinci, Güzel Sanatlar Lisesi’ni Ziyaret Etti

Okul Müdürü Kenan Erdoğan tarafından karşılanan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci başta yemekhane ve atölyeler olmak üzere okulda incelemelerde bulundu.



Hain 15 Temmuz saldırısında Şehit düşen Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay’ın Fevziye -Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olduklarını öğrenen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yapımı devam eden yeni okul binasında adlarına müze oluşturulmasını istedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci , sınıflara girerek ders gören öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra öğrenciler tarafından bağlama ile çalınan türküleri dinledi. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci öğrencilere yaptığı konuşmada "Güzel sanatlar lisesi fen liseleri kadar önemli. Burada okuyan öğrenciler özel yeteneklidir. Şunu unutmamak lazım güzel sanatlar da; özellikle resim ve müzik’ de kendi kültürümüzle harmanlayıp, evrensel kültürün hizmetine sunmalıyız.” dedi.

