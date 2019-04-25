Ekinci: “Önemli olan çözümlerin raporlaştırılması”

Özel eğitimi güçlendirmek ve özel eğitimde yaşanan sorunlara çözüm getirmek amacıyla, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlerin ve kuruluşların, yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı. Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri ve akademisyenler katıldı.



Çalışmalarında, üniversitelerin kendilerine çok büyük katkısı olacağını belirten İl Mili Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Başta sayın Cumhurbaşkanımıza, ben bu konuda özelikle teşekkür ediyorum. Çünkü, gizlediğimiz ve sakladığımız özel bireylerimizi topluma kazandırmak adına çok özel bir çaba sarf etti. Gelinen nokta, takdire şayan bir nokta. Burada aslında yaptığımız bir irade beyanı. Yani yeniden bir iç muhasebe. Yaptıklarımızı tekrar bir gözden geçirip daha iyisini nasıl yaparız cevabını arıyoruz. Buradaki arkadaşlarım, alandaki problem ve sorunları zaten görüyorlar. Kendilerine göre çözüm önerileri geliştiriyorlar. Belki yazılı olmuyor ama uygulamada bu çözüm önerilerini hayata geçiriyorlar. Tabi çok hassas bir noktada, her şeyin mükemmel olduğunu düşünmemekle birlikte gittikçe daha da iyiye gidiyoruz. Fedakarlıkla olan bir alan, yani karşılığının parayla ölçülemeyeceği bir alan. Aynı zamanda iş birliğine açık bir alan” dedi.



Celalettin Ekinci, bu konunun bütün kurumların desteğine ihtiyaç duyduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu konuda, özel eğitim alanı Milli Eğitim Bakanlığının ötesine verilmiş olmasına rağmen, tüm kuruluşlarımızın, tüm sivil toplum örgütlerimizin ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Çünkü bu bir yaşam alanı ve yaşam becerisi. Çocuklarımız, doğduğu günden sonra hayatlarının tüm safhasında toplumun tüm kesimleriyle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla, bu konudaki hassasiyet, toplumun tüm kurum ve bireyleriyle olmak zorunda. Ben kamudaki bütün kurumlarımıza bu konuda çok önemli görevler düştüğünü düşünüyorum. Üniversitelerimizin, bu alanda yapılacak çalışmalara verecekleri katkıyı çok önemsiyorum. Bizler uygulayıcıyız ve onlar bu alanda dünyadaki gelişmeleri takip ederek bize yol gösterecek durumdalar. Dolayısıyla, bu çalıştayın sonuçlarının hayırlı olacağını düşünüyorum. Tabi, rehberlik araştırma merkezlerimiz bu konuda lokomotif görevi görüyor. Bu alanda olan arkadaşlarımın da daha iyiye nasıl gideriz konusunda çalışmalar yapması gerekiyor. Ben sizlerden şunu istirham ediyorum, kaleminizi istediğiniz gibi oynatın, gönlünüzden geçenleri en doğrusuyla yazıya dökün, sorunları gerekirse acımasızca eleştirin ve tüm tecrübenizle beraber çözümlerinizi üretin. Kimin ne dediği önemli değil, önemli olan çözümlerin rapora dönüştürülmesi. Raporları ilgili yerlere tam olarak ileteceğiz ve takipçisi olacağız. Ben bu çalıştayın, hayırla vesile olmasını temenni ediyorum. Sonucunda da Kayserimiz ve ülkemiz adına özel eğitim gören çocuklarımız ve aileleri adına da sonuçların hayırlı olmasını diliyorum”

