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Ekinci’den ‘Korona virüs’ açıklaması

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, korona virüsle mücadele kapsamında büyün okullarda dezenfekte işleminin sürdüğünü söyleyerek, “Okullarımız A’dan Z’ye dezenfekte ediliyor” dedi.

Ekinci’den ‘Korona virüs’ açıklaması

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okullarda devam eden dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Korona virüsle ilgili alınması gereken tedbirlerin başında temizliğin geldiğini kaydeden Ekinci, “Korona virüsle ilgili alınması gereken tedbirlerin başında temizlik geliyor. Kişisel temizliğimize dikkat etmek geliyor. Toplu yerlerden uzak durmak geliyor. Toplu yerlerden uzak durma manasında zaten öğrencilerimizi bir arada olmaması için okullarımız tatil edildi. Temizlik ve hijyen noktasında da bizim üzerimize düşen büyük görevler var. Fiziki mekanlarımızın temizliği noktasında da bütün belediyelerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Okulların dezenfekte edilmesi konusunda girilmedik sınıfın kalmadığını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Girilmedik herhangi bir sınıfımız yok. Çocuklarımızın kullandığı ortak alanlar yok. Kantinler, lavabolar, öğretmen odaları gibi A’dan Z’ye tamamı dezenfekte ediliyor ve temizleniyor. Bu çalışma devam edecek. Bu kadar ayrıntılı ve bu kadar hızlı bir şekilde çalışma yapıldığı için teşekkür ederim” dedi.
 
 

İHA

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öğrenci velisi 4 saat önce

celalettin bey çok rica ediyorum okulların su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunu da ihmal etmeyin,salgınlarda suyun temiz ve sağlıklı olması çok önemli,teşekkürler

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