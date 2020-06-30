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Ela İngilizce Dil Kursu tüm tedbirleri aldı

Özel ELA İngilizce Dil Kursu, korona virüs salgının etkilerinden çocukları koruyacak tüm önlemleri aldı. Kurslara katılan öğrencilerin giriş ve çıkışta ateşleri ölçülüyor ve ertesi gün farklı bir sınıfta eğitim almaya devam ediyor.

Ela İngilizce Dil Kursu tüm tedbirleri aldı

Özel ELA İngilizce Dil Kursu’nun Sivas Caddesi’nde yer alan merkezinde Korona virüs salgınına karşı eğitim kurumlarında alınması gereken tüm tedbirlerin yanı sıra ek önlemler de devreye alındı. Öğrenciler için hijyen şartlarının en üst seviyede sağlandığı bir ortam hazırladıklarını ifade eden Özel ELA İngilizce Dil Kursu Yöneticisi Ahmet Hasgül, öğrencilerin ve velilerin gönül rahatlığı ile kurs merkezine gelebileceklerini belirtti.

Aldıkları önlemleri tek tek sıralayan Ahmet Hasgül, "Öğrencilerimizin kurs merkezimize girişlerinde ayakkabıların çamaşır suyuyla dezenfekte edilmesi sağlanıyor. Ellerin kuruma girmeden önce dezenfekte edilmesinin yanı sıra maskenin siperlikle değiştirilmesi uygulaması yapılıyor. Ayrıca gelen bütün öğrencilerimizin ateşi girişte ölçülerek kayıt altına alınıyor" dedi.

Özel ELA İngilizce Dil Kursu merkezinin yüzde 50 kapasitesiyle çalıştığını ifade eden Müdür Hasgül, "Teneffüsler 2 sınıf için farklı zamanlarda uygulanıyor. Sınıflar günde bir kere kullanılıyor. Sınıfların her gün Ultraviyole (UV) ışınlarla dezenfekte edilmesi uygulaması da başlattık. Kurumdaki otomat cihazı kullanılmayacaktır. Öğrencilerimiz gelirken yanlarında su ve diğer atıştırmalıkları getirebiliyorlar" diye konuştu. 

Kurumsal

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