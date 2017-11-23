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Elmalı’dan Eğitim Bir-Sen’e ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Eğitimciler Birliği Sendikası Kayseri 1 no’lu Şubesine ziyarette bulundu.

Elmalı’dan Eğitim Bir-Sen’e ziyaret
Sendika binasına gelişinde, Eğitim Bir Sen Kayseri 1 no’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Emin Aslantürk, Ahmet Kucur ve Latif Küçük bir süre görüştü.

Ziyaret, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı’ya, yeniden bakım onarımı yapılan sendika binasının gezdirilmesiyle ziyaret sona erdi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Fatih Tanşu, Sezai Çamdalı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Şekerci de hazır bulundular.
İHA
 
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