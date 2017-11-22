Emekli öğretmen öğrencileriyle gururlanıyor

Ünal’ı, 25 yıl görev yaptığı ve şu andaki ismi Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi olan okulun müdürü Tevfik Kök (59) ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret etti.







Ziyaret sırasında açıklama yapan Ünal, 1968 yılında Kayseri İmam Hatip Lisesinde “meslek dersleri” öğretmeni olarak göreve başladığını, bir dönem müdürlük yaptığını, 1994’te emekliye ayrıldığını söyledi.

Ünal, «Okul müdürü olarak görev yaptığım lisenin şimdiki müdürü, öğrencilerini de alıp beni ziyarete geldi. Ben bundan çok memnun oldum, duygulandım. Üç nesil bir arada olmanın mutluluğunu yaşadım.» dedi.

Öğretmenliğini yaptığı kişilerin farklı makamlara gelerek ülkeye hizmet ettiğini, bundan ziyadesiyle memnun olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:







“Nereye baksam bizim öğrencileri görüyorum. Çiçek bahçesi gibi. Her biri ayrı bir tonda, ayrı bir kokuda. Sadece Kayseri için değil, Türkiye’nin geneline baktığınız zaman imam hatip okullarından mezun olanlar çok şükür ülkenin dört bir tarafında hizmet ediyor. Bu bizi gerçekten memnun ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey, Milli Eğitim Müdürümüz Osman Elmalı Bey, müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz, belediye başkanlarımız... Hepsi bizim okuldan mezun oldu. Her biri ülkeye hizmet etmek için çaba harcıyor. Ben, bunlarla birlikte sanayide çalışan, inşaatta çalışan, esnaf olarak bu ülkeye hizmet eden bütün öğrencilerime teşekkür ediyorum.”







Ünal, Bakan Özhaseki’nin öğrencilik yıllarına ilişkin de «Bakan Bey öğrencilik dönemlerinde şimdiki gibi çok hareketli değildi. Arkadaşları arasında çalışkan bir çocuktu ama o zamanlar siyasi bir faaliyeti yoktu.» ifadelerini kullandı.







Görevi boyunca binlerce öğrenci yetiştiren Ünal, öğretmen ve öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.

Ünal, «Geleceğimizi, ülkemizi, bayrağımızı, ailelerimizi, namusumuzu emanet edeceğimiz öğrencilerimizin bu emanetlere sahip olma bilinci içerisinde yetişmeleri gerekiyor. Öğretmenlerin de öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştirmeleri gerekmektedir.» dedi.







Verilen görevlerin iyi yapılması gerektiğini vurgulayan Ünal, “Görevimizi yaparsak rızkımız gelir zaten. Ülkeye iyi niyetle hizmet etsinler. Kötülükten, yanlıştan uzak dursunlar. Bu ülkeye verebileceğimiz en güzel şey, hizmet bu olsa gerek.” şeklinde konuştu.

AA